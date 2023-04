VN houdt 3300 medewerkers in Afghanistan thuis uit protest tegen vrouwenverbod

De Verenigde Naties houden al twee dagen ruim 3300 Afghaanse mannen en vrouwen thuis die namens de organisatie werken in Afghanistan. Daarmee protesteert de organisatie tegen het besluit van de Taliban om Afghaanse vrouwen te verbieden voor de VN te werken.

De VN-Veiligheidsraad sprak zich in een spoedzitting uit tegen het besluit en riep de Taliban op ervan terug te komen. Er werken zo'n 3900 mensen voor de VN in Afghanistan, onder wie 3300 Afghanen.

Positie vrouw steeds verder achteruit

Na de machtsovername door de Taliban in augustus 2021 is de positie van de vrouw in Afghanistan steeds verder onder druk komen te staan, ondanks beloftes van de Taliban over een minder streng beleid dan in de periode 1996-2001, toen ze voor het eerst aan de macht waren in het land.

Meisjes werd de toegang tot middelbare scholen ontzegd, vrouwelijke studenten zijn niet meer welkom op universiteiten en eind vorig jaar werd een verbod ingesteld voor Afghaanse vrouwen om voor buitenlandse hulporganisaties te werken. Vrouwelijke VN-medewerkers bleven toen gespaard, maar daar kwam begin deze week een einde aan.

Daarop besloot de VN al zijn Afghaanse personeel in Afghanistan thuis te houden. "Afghaanse vrouwen zullen niet vervangen worden door mannen", aldus een VN-woordvoerder. Ook het vervangen van de vrouwen door buitenlandse vrouwelijke hulpverleners is voor de VN geen optie.

In Afghanistan hebben ruim 28 miljoen mensen dit jaar behoefte aan hulp. Onder hen zijn 20 miljoen mensen die ernstige honger lijden en nog eens 6 miljoen mensen die "één stap verwijderd zijn van hongersnood", aldus de VN. De organisatie wil dit jaar 4,2 miljard euro beschikbaar stellen voor humanitaire hulp in Afghanistan, maar daarvan is slechts 195 miljoen euro inmiddels gefinancierd.

De Taliban kwamen in de zomer van 2021 aan de macht na twintig jaar militaire aanwezigheid van de Verenigde Staten in Afghanistan. We maakten toen deze uitlegvideo over de islamitische groepering: