Gangsta's Paradise-rapper Coolio overleed aan overdosis pijnstiller fentanyl

De vorig jaar overleden Amerikaanse rapper Coolio is bezweken aan een overdosis van de sterke pijnstiller fentanyl. Dat heeft zijn manager bekendgemaakt. Artis Ivey, zoals de rapper echt heette, overleed september vorig jaar op 59-jarige leeftijd in Los Angeles.

Coolio, vooral bekend van het nummer Gangsta's Paradise uit 1995, had ook sporen van heroïne en methamfetamine in zijn bloed. Hij leed bovendien aan cardiomyopathie, een ziekte van de hartspier. Ook het feit dat hij rookte terwijl hij leed aan een ernstige vorm van astma, speelde volgens onderzoekers een rol bij zijn dood.

Coolio wordt gezien als een van de rappers die hiphop, dat in jaren 80 populair werd, in de jaren 90 mainstream maakte. Van Gangsta's Paradise, een bewerking van Stevie Wonders Pastime Paradise uit 1976, werden wereldwijd miljoenen platen verkocht. In 1996 kreeg Coolio een Grammy voor het nummer, in de categorie 'beste rap'. Gangsta's Paradise was de soundtrack van de succesvolle film Dangerous Minds uit 1995.

Het is de bedoeling dat later dit jaar een album wordt uitgebracht van het materiaal waar Coolio aan werkte vlak voor zijn dood.

De officiële clip van Gangsta's Paradise is op YouTube meer dan 1 miljard keer bekeken: