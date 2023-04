FNV: akkoord over nieuwe cao streekvervoer

Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor het streekvervoer, meldt de FNV aan persbureau ANP. De werknemers krijgen in 27 maanden stapsgewijs 15 procent meer loon en een eenmalige uitkering van duizend euro. Ook komen er maatregelen om de werkdruk te verlagen, zoals extra pauzes.

De vakbonden hebben maandenlang actiegevoerd om de werkgevers onder druk te zetten. Geregeld reden er twee of drie dagen per week nauwelijks bussen van bedrijven als Arriva, Keolis en EBS. Half maart werden de acties opgeschort omdat er weer werd gepraat. Nu er een cao-akkoord is, zijn nieuwe stakingen definitief van de baan.

FNV-onderhandelaar Marijn van der Gaag zegt tevreden te zijn met het resultaat. Volgens hem heeft ook vakbond CNV ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat met werkgeversorganisatie VWOV is gesloten.

Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden van vakbond. Onder de cao streekvervoer vallen zo'n 13.000 mensen.