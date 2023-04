Israël vuurt raketten af op Hamas-doelen in Libanon en Gaza

Het Israëlische leger heeft raketten afgevuurd op doelen in de Gazastrook en Libanon. Dat gebeurt na een dag van raketaanvallen vanuit Libanon in de richting van Israël, waarbij twee mensen gewond raakten. De afgelopen twee nachten was het bovendien onrustig op de Tempelberg in Jeruzalem.

Volgens het leger zijn in Gaza vier doelen gebombardeerd van de militante beweging Hamas, die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook. Twee tunnels en twee wapenfabrieken zouden het doelwit zijn geweest. Het is niet duidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Het leger zegt ook aanvallen te hebben uitgevoerd op doelen van Hamas in het zuiden van Libanon.

Ook in het zuiden van Israël gaan sirenes af. Dat gebeurde vlak nadat de raketten op Gaza waren afgevuurd.

Premier Netanyahu kondigde gisteravond aan hard te zullen terugslaan nadat raketten vanuit Gaza op Israël waren afgevuurd. Dat geweld vanuit Gaza was weer een reactie op het ingrijpen van de Israëlische politie op de Tempelberg in Jeruzalem de afgelopen twee nachten.

Eerder geweld op de Tempelberg

Palestijnen hadden de Al-Aqsamoskee op de Tempelberg de afgelopen nachten gebarricadeerd, waarna de Israëlische politie de moskee binnenviel en met onder meer traangas optrad. Er zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt en honderden zijn gearresteerd.

De situatie rond de Al-Aqsamoskee is licht ontvlambaar, omdat de moskee staat op een heilige plek voor zowel joden als moslims. Er is afgesproken dat alleen moslims er mogen bidden, maar Palestijnen zijn bang dat Israël de Tempelberg ook vrijstelt voor joodse gelovigen.

Het geweld laait op nu moslims bezig zijn met de ramadan en ook het joods paasfeest Pesach begonnen is. Het is drukker dan normaal in de Al-Aqsamoskee en Israël zet extra ordetroepen in. De laatste jaren kwam het vaak tot confrontaties op de heilige plek in Jerzulem.