Biden 'ernstig beperkt' door beleid voorganger Trump bij evacuatie Afghanistan

Dat de terugtrekking uit Afghanistan in augustus 2021 chaotisch is verlopen is voor een groot deel te wijten aan de vorige Amerikaanse regering onder leiding van president Trump. Dat is één van de conclusies uit een evaluatierapport over de terugtrekkingsoperatie die de huidige regering van de VS bekend heeft gemaakt . Een groot deel van de inhoud van het rapport wordt geheimgehouden en alleen gedeeld met de veiligheidscommissie van het Congres, maar een samenvatting van de conclusies werd vandaag aan de pers gepresenteerd door John Kirby, coördinator van de Nationale Veiligheidsraad. In augustus 2021 veroverden de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kabul en werden meer dan 100.000 mensen in sneltreinvaart geëvacueerd. Dat moest omdat de veiligheidssituatie snel verslechterde.

John Kirby presenteert de bevindingen - EPA

Kirby zegt dat de bereidheid van het Afghaanse leger om het land te verdedigen verkeerd is ingeschat door de veiligheidsdiensten. Maar wat de evacuatie van Amerikanen en andere westerse aanwezigen ook bemoeilijkte, is de afspraak die de regering Trump had gemaakt dat de Amerikanen in mei 2021 zouden vertrekken, zegt Kirby. Trump zegde dat wel toe, maar liet geen plan voor terugtrekking opstellen. Ook zou die deal de Taliban in de kaart hebben gespeeld, terwijl de positie van de door Amerika gesteunde regering er juist door werd verzwakt.

VS-correspondent Marieke de Vries: "Dit is een rapport van de regering-Biden. Het rapport is volgens het Witte Huis vooral bedoeld om uit te leggen wat er is gebeurd, niet om een schuldige aan te wijzen. Er is kritiek op de timing van deze bekendmaking. Journalisten vragen al maanden om dit rapport en nu krijgen ze, kort voor Pasen, ineens in de namiddag een samenvatting uitgereikt, die ze slechts tien minuten konden lezen voor Kirby begon aan zijn persconferentie. Vervolgens gaf hij tekst en uitleg. Die uitleg was af en toe tegenstrijdig. Zo stelde hij dat de regering op alle situaties was voorbereid, maar hij gaf ook aan dat ze niet hadden verwacht dat de opmars van de Taliban zo snel zou gaan. Zijn conclusie was dat ze dingen beter hadden kunnen doen."