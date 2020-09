Zwitsers stemmen over inperken EU-migratie: 'David tegen Goliath'

Goedkope buitenlandse arbeidskrachten zouden banen innemen van Zwitsers en de tienduizenden extra migranten die er jaarlijks bijkomen zouden een te grote belasting zijn voor de infrastructuur, sociale voorzieningen en de welvaartsstaat. Ook wil de traditioneel nationalistische SVP dat Zwitserland als niet-EU-land zelf kan beslissen over wie er wel of niet het land binnenkomt.

De Volkspartij SVP is van mening dat migranten een te grote belasting vormen voor Zwitserland. De partij presenteert de keuze van vandaag als een alles-of-niets-kwestie: "We moeten vechten, vechten, vechten. Het is een strijd tussen David en Goliath!".

Zwitserland stemt vandaag over een voorstel dat een einde zou maken aan de afspraken met de Europese Unie over vrij verkeer van personen. Het referendum is een initiatief van de rechts-populistische SVP. Deze partij is al decennia de grootste in het federale parlement, maar heeft de laatste jaren wel aan macht ingeboet.

Ook zou Zwitserland een stuk onaantrekkelijker worden voor internationale instituties, zegt correspondent Wouter Zwart. Hij wijst erop dat er met name in Genève, maar ook in Zürich tal van internationale organisaties zitten, waaronder de FIFA en de Verenigde Naties.

In Zwitserland heeft ongeveer een kwart van de bevolking geen Zwitsers paspoort. De grootste groepen vormen Italianen, Duitsers, Fransen, Portugezen en inwoners uit Balkan-landen. Zo'n 38 procent van de inwoners van het land heeft een buitenlandse afkomst. De voorwaarden om een Zwitsers paspoort te krijgen gelden als streng. Normaal gesproken moet iemand tien jaar in het land wonen om een aanvraag te kunnen doen (soepeler voorwaarden gelden bijvoorbeeld voor buitenlanders die met een Zwitser getrouwd zijn). Ook moet de aanvrager de taal beheersen, zowel schriftelijk als verbaal, en geïntegreerd zijn. Daarnaast hebben kantons of gemeenten vaak een grote rol bij al dan niet toekennen van een paspoort.

Als het voorstel wordt aangenomen, moet Bern in gesprek met Brussel om nieuwe afspraken te maken rond migratie. De kans is levensgroot dat ze daar niet uitkomen en dan moet de uitslag van het referendum geïmplementeerd worden.

Als het vrije verkeer van personen niet langer gewaarborgd is, vervallen ook een reeks andere bilaterale afspraken die Zwitserland met de EU heeft gemaakt, bijvoorbeeld over handel, landbouw, wetenschap en luchtvaart. Die maken alle deel uit van een groter pakket van verdragen. Als een van de verdragen wordt opgezegd, vervallen ook de andere, benadrukt correspondent Wouter Zwart. "Er is een soort domino-effect ingebouwd."

Volgens peilingen is een ruime meerderheid van zo'n 60 procent van de Zwitsers tegen het voorstel van de SVP. "Maar we weten sinds brexit dat we voorzichtig moeten zijn met peilingen", zegt Zwart. "Met brexit in het achterhoofd, is men dit weekend echt wel heel nerveus in Zwitserland."

De verwachting is dat de uitslag al aan het begin van de middag komt. In Zwitserland stemmen veel mensen per post en dat kan al weken van tevoren.

Wolven afschieten

Er zijn meer voorstellen waar de Zwitsers vandaag over stemmen. Er is ook een plan voor twee weken vaderschapsverlof en een voorstel dat het gemakkelijk moet maken om wolven af te schieten.

In Zwitserland zijn jaarlijks meerdere referenda. De uitslag is bindend voor de regering.