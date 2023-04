Wiegman voegt met Engeland opnieuw prijs aan palmares toe na zege op Brazilië

De strijd tussen de Europees kampioen en de kampioen van Zuid-Amerika was niet alleen prestigieus, maar stond ook in het teken van het aankomende WK, in Australië en Nieuw-Zeeland.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Engeland als topfavoriet wordt gezien voor de WK-titel. Het zou een primeur zijn, eveneens voor de succesvolle Wiegman, die individueel ook talloze keren in de prijzen is gevallen.

De test tegen Brazilië, dat zonder de geblesseerde sterspeelster Marta (37) aantrad, bleek een flinke. Halverwege de eerste helft schoot Ella Toone na terugleggen van Lucy Bronze de 1-0 binnen.

Op dat moment een terechte voorsprong, maar na rust kregen de Braziliaanse vrouwen in een tijdsbestek van drie minuten twee enorme mogelijkheden.

Op de lat

Eerst maaide Ary in kansrijke positie over de bal heen en vervolgens knalde Geyse via keepster Mary Earps en de lat over.

Een op dat moment teleurstellend Engeland ontsnapte. In het restant, een slordige dertig minuten, kwamen beide ploegen niet meer tot grote kansen, tot de extra tijd.

Keepster Earps liet een voorzet vanaf de zijkant los, waarna Andressa Alves er als de kippen bij was om de 1-1 aan te tekenen. Met direct na het laatste fluitsignaal strafschoppen als gevolg.