Halve finales eindstation voor Van Gerwen in Premier League na sterke kwartfinale

In de tiende speelronde van de Premier League heeft Michael van Gerwen in de halve finales met 6-3 verloren van Jonny Clayton. In Birmingham kon de koploper van de Premier League mede dankzij veel missers op de dubbel nooit echt in zijn spel komen tegen Clayton, de nummer vijf van de Premier League.

In de kwartfinales had Van Gerwen in een partij van hoog niveau nog gewonnen van Chris Dobey.

Hoge gemiddeldes

De vorige keer dat Van Gerwen tegen Dobey speelde was in de halve finale van speelronde zeven. Dat werd toen een ongekend harde 6-0 nederlaag voor Van Gerwen. Na een leg in Birmingham kon dat al niet meer gebeuren, omdat Van Gerwen na twee keer 180 gegooid te hebben een 101-finish produceerde, en daarmee ook gelijk een break plaatste: 1-0.