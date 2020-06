Noodweer in Brabant en Zuid-Holland, wateroverlast in Tilburgs ziekenhuis

Noodweer heeft op sommige plaatsen in Noord-Brabant en Zuid-Holland geleid tot wateroverlast. Onder meer in Rijen stonden aan het begin van de avond straten blank.

Noodweer in Brabant: wateroverlast op straat en in ziekenhuis - NOS

Ook in Tilburg zelf is een boom omgewaaid. Daarbij zouden enkele auto's zijn geraakt.

Het ETZ Elisabeth in Tilburg kampt met wateroverlast. In de kelder en op de begane grond is water het ziekenhuis binnengekomen. Daar zijn geen verpleegafdelingen, laat een woordvoerder weten aan Omroep Brabant. "De zorg ondervindt hier geen hinder van."

Ook in een deel van Zuid-Holland trokken in de loop van de avond zware buien over. De brandweer in Dordrecht en Zwijndrecht kreeg tientallen meldingen binnen van wateroverlast. Volgens de regionale omroep Rijnmond kwam er in Zwijndrecht een ondergrondse container bovendrijven.