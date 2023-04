KNVB scherpt maatregelen per direct aan na aanstekerincident: 'Helemaal klaar mee'

"Het veld is heilig. De spelers en alle anderen op het veld moeten te allen tijde veilig hun werk kunnen doen", meldt directeur betaald voetbal van de KNVB Marianne van Leeuwen in een persbericht.

Dit geldt ook als een supporter het veld betreedt. Bij een eerste keer gaan spelers en scheidsrechters naar binnen naar de kleedkamers, en wordt de wedstrijd even later na een afkoelperiode hervat. Bij een tweede keer wordt ook dan de wedstrijd direct gestaakt.

Hoewel er vaker, zo niet elke week, voorwerpen in voetbalwedstrijden in Nederland op het veld worden gegooid door mensen in het publiek, gebeurt het zelden dat een speler ook echt geraakt wordt. Laat staan tot bloedens toe zoals Klaassen gisteravond. Enkele minuten na het voorval moest hij zich groggy laten wisselen.

Van Leeuwen hoopt dat het afgelopen is met dergelijk gedrag als gisteravond: "Door deze stappen halen potentiële daders het hopelijk niet langer in hun hoofd om de hoofdrolspelers op het veld te belagen. Daar zijn we helemaal klaar mee."

Ook internationaal werd het incident opgepikt. Voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA heeft de gebeurtenissen bij het bekerduel in Rotterdam veroordeeld. Hij zei dat de veiligheid van spelers te allen tijde verzekerd moet zijn.

"Zonder uitzondering moeten alle spelers in het voetbal zich veilig kunnen voelen en ik roep de verantwoordelijke autoriteiten op dit op alle niveaus te garanderen. Er is absoluut geen plaats voor geweld in het voetbal, op of naast het veld. Voorvallen zoals die met Davy Klaassen horen niet thuis in onze sport", zei Infantino.

'Moet veilig zijn voor echte supporters'

Van Leeuwen kon niet anders dan ingrijpen: "De veiligheid in en rond een stadion is topprioriteit en doen we samen met clubs, supporters, gemeentes, OM, politie en kabinet. Het uitgangspunt blijft dat het voetbal toegankelijk, gastvrij en veilig moet zijn voor alle echte supporters", aldus Van Leeuwen.

Eredivisie CV-directeur Jan de Jong ziet ook een positieve noot: "Binnen vijf minuten is de dader is opgepakt. De camera's deden hun werk toen het moest. Laat dat maar duidelijk zijn voor iedereen, clubs hebben daar in geïnvesteerd."