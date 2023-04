Na besmetting met omikronvariant minder langdurige covid dan na deltavariant

Een op de tien mensen die besmet zijn geraakt met de omikronvariant van het coronavirus heeft na drie maanden nog steeds last van klachten, blijkt uit het longcovidonderzoek van het RIVM. Bij patiënten die waren besmet met de deltavariant is dat aantal bijna twee keer zo hoog. Voorbeelden van langdurige klachten als gevolg van het coronavirus zijn vermoeidheid, benauwdheid, pijn en geheugenproblemen.

De omikronvariant, die eind 2021 opdook, kent een milder ziekteverloop dan de deltavariant. Wel is de omikronvariant besmettelijker volgens het RIVM. Het totaal aantal mensen met langdurige klachten na een besmetting met de omikronvariant kan daarom toch hoger zijn.

Vragenlijst

Met het longcovidonderzoek gaat het RIVM na hoeveel mensen na besmetting met het coronavirus nog langdurige gezondheidsklachten hebben. Deelnemers aan het onderzoek wordt gevraagd in een jaar tijd vijf keer een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid.

Van de deelnemers waren tussen januari en mei 2022 ruim 4100 mensen besmet met de omikronvariant. En tussen juli en december 2021 waren 6850 mensen besmet met de deltavariant.