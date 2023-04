Opnieuw rellen in Parijs en andere steden op elfde actiedag

De protesten tegen de Franse pensioenhervormingen zijn opnieuw uitgelopen op rellen in verschillende steden. De politie probeert de demonstranten met traangas uiteen te drijven.

Betogers in Parijs gooiden stenen, flessen en verf naar de politie. Ook stond de luifel in brand van een brasserie waar president Macron in 2017 een diner hield. De politie had rond 19.30 uur zo'n dertig mensen opgepakt in de hoofdstad, schrijft Le Monde. Ook zijn volgens de autoriteiten 77 agenten gewond geraakt, van wie er 13 zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is in het hele land met zo'n 11.500 agenten op de been, van wie 4200 in de hoofdstad. Ook in de westelijke stad Rennes en het meer oostelijke Lyon zette de politie traangas in tegen demonstranten.

Verhoging pensioenleeftijd

De demonstranten ageren op deze, inmiddels elfde actiedag, tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Maar ze demonstreren ook tegen de manier waarop president Macron die wijziging erdoorheen drukte: hij omzeilde het parlement met gebruikmaking van een bijzondere grondwettelijke procedure.

De president komt dan ook veel voorbij op spandoeken en in leuzen. Zo riepen demonstranten in Rennes vandaag op tot het vertrek van Macron: