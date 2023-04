Elfde actiedag in Frankrijk loopt in sommige steden uit op rellen

De protesten tegen de Franse pensioenhervormingen zijn in Parijs uitgelopen op rellen. Ook in de westelijke stad Rennes vuurde de politie traangas af op demonstranten die projectielen naar hen gooiden en vuilnisbakken in brand staken.

Betogers in Parijs gooiden stenen, flessen en verf naar de politie. Ook stond de luifel in brand van een brasserie waar president Macron in 2017 een feestdiner hield. In Lyon zette de politie traangas in om een menigte uiteen te drijven. De Franse politie is vandaag in het hele land met zo'n 11.500 agenten op de been, waarvan 4200 in de hoofdstad.

Verhoging pensioenleeftijd

De demonstranten ageren op deze, inmiddels elfde actiedag, tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Maar ze demonstreren ook tegen de manier waarop president Macron die wijziging erdoorheen drukte, namelijk door het parlement te omzeilen.

De president komt dan ook veel voorbij op spandoeken en in leuzen. Zo riepen demonstranten in Rennes vandaag op tot het vertrek van Macron.

Minder demonstranten

Er is vandaag minder gestaakt dan op eerdere actiedagen. Zo reed de Parijse metro vandaag gewoon. Van de leraren staakte minder dan 8 procent, aldus het ministerie van Onderwijs. Ook het aantal demonstranten in Parijs ligt vandaag lager dan op eerdere actiedagen: volgens vakbond CGT zijn er 400.000 betogers in Parijs, vorige week waren dat er 450.000.

De protesten in Parijs werden de afgelopen tijd steeds gewelddadiger. Dat heeft minder activistische demonstranten mogelijk afgeschrikt, schrijft persbureau AP.

Al maandenlang zijn er protesten in Frankrijk tegen de pensioenhervormingen. Gisteren spraken de vakbondsleiders met premier Borne over de pensioencrisis, maar dat liep op niets uit. Dat maakte de weg vrij voor een nieuwe actiedag.