Bloemendaal naar halve finales Euro Hockey League, organisator Pinoké strandt

Titelverdediger Bloemendaal is de kwartfinales in de Euro Hockey League schadevrij doorgekomen. In Amstelveen werd Harvestehuder THC na rust aan de kant geschoven: 7-2.

Bloemendaal kende een vliegende start tegen de Duitsers, want Thierry Brinkman sloeg razendsnel toe met een backhandslag. De bal ging pardoes door de benen van keeper Anton Brinckmann.

Na een gemiste strafcorner van Tim Swaen liet Harvestehuder THC van zich horen. De Duitsers kregen in een kort tijdsbestek drie strafcorners. Paul Glander benutte de laatste.