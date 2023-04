Oekraïne centraal bij overleg van Xi, Macron en Von der Leyen

Xi staat op goede voet met de Russische president Poetin en gehoopt wordt dat hij een rol wil spelen bij het beëindigen van het conflict. Of de pogingen van Macron en Von der Leyen wat uithalen, is maar de vraag. Na afloop van de ontmoeting riep Xi op tot vredesonderhandelingen en drong hij aan op een politieke oplossing, maar dat deed hij al eerder.

Macron benadrukte na afloop dat een veilig en stabiel Europa niet mogelijk is, zolang Oekraïne is bezet. Hij benadrukte dat het onaanvaardbaar is dat een lid van de VN-Veiligheidsraad het handvest van de Verenigde Naties schendt.

Bij het bezoek van Macron en Von der Leyen aan China staat de oorlog in Oekraïne centraal. Vanochtend was er een grote militaire parade, waarna de gesprekken achter gesloten deuren begonnen.

Macron zei dat hij Xi heeft gevraagd om Rusland tot bezinning te brengen en ertoe over te halen om over vrede te onderhandelen. Von der Leyen benadrukte dat China geen militair materieel, "direct of indirect", aan Rusland moet leveren. Ze vroeg Xi om een gebaar te maken naar de Oekraïense president Zelensky.

In februari kwam Xi met een twaalfpuntenplan om de vrede te herstellen. Rusland was geïnteresseerd, Oekraïne veel minder. Westerse landen reageerden ook kritisch omdat het erop leek dat Rusland veel gewonnen gebied zou kunnen behouden.

Xi zei vandaag ook dat er geen nucleaire wapens in het conflict gebruikt moeten worden. Hij leek daarmee te reageren op de aankondiging van Rusland dat het kernwapens wil stationeren in Belarus. Dat land ligt ingeklemd tussen Rusland, Oekraïne en de NAVO-lidstaten Polen, Litouwen en Letland. De aankondiging wordt door Oekraïne en de NAVO als een provocatie gezien.

Situatie is complex

Rusland liet vanmiddag direct weten geen perspectief te zien in bemiddeling door China. "China is zonder enige twijfel zeer effectief en overtuigend als bemiddelaar, maar de situatie in Oekraïne is complex. Tot nu toe is er geen uitzicht op een politieke oplossing", zei een woordvoerder van het Kremlin.

Behalve Oekraïne kwamen ook andere zaken aan de orde. Zo ging het ook over de handel tussen de Europese Unie en China. In het kielzog van Von der Leyen en Macron is ook een grote handelsdelegatie meegereisd. Zo bracht Von der Leyen ter sprake dat China veel meer naar Europa exporteert dan andersom. Of er afspraken zijn gemaakt om dat meer in evenwicht te brengen, is niet duidelijk.

Ook Taiwan werd besproken. China ziet dat eiland als een afvallige provincie, dat ooit weer met het moederland herenigd moet worden. China laat geregeld zijn spierballen zien door met vliegtuigen en marineschepen vlakbij de grenzen van Taiwan te komen. Von der Leyen noemde stabiliteit rond Taiwan van het grootste belang en riep op de status quo te respecteren.