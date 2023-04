Oranje-voetbalsters spelen uitzwaaiwedstrijd voor WK tegen België

De voetbalsters van Oranje spelen kort voor het WK nog een oefenduel met België. De 'uitzwaaiwedstrijd' vindt op zondag 2 juli (20.45 uur) plaats in Kerkrade.

Vrijdagavond speelt het Nederlands elftal ook een vriendschappelijke wedstrijd in Limburg. In Sittard is Duitsland de tegenstander. Komende dinsdag volgt dan nog een treffen op Het Kasteel in Rotterdam met Polen.

Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begint op 20 juli. Nederland komt op 23 juli voor het eerst in actie. Portugal is dan de opponent, waarna ook nog de Verenigde Staten en Vietnam wachten.