'Kopstuk mensensmokkelnetwerk beïnvloedde getuigen vanuit Nederlandse cel'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een vermeend kopstuk van een internationaal opererend mensensmokkelnetwerk overgeplaatst naar een zwaarder gevangenisregime. Dat is gebeurd nadat bleek dat hij volgens justitie vanuit een Nederlandse gevangenis meerdere getuigen heeft willen beïnvloeden. Het gaat om de Eritreeër Tewelde G., beter bekend onder de naam Walid. Hij is onlangs overgeplaatst naar de Penitentiaire Inrichting (PI) in Krimpen aan den IJssel, waar hij nu op de Afdeling Intensief Toezicht (AIT) zit. Dat bevestigt zijn advocaat Simcha Plas tegenover Nieuwsuur. Volgens Plas zijn speelde bij overplaatsing van haar cliënt naar een zwaarder gevangenisregime ook nog iets anders. "Medegedetineerden hebben meegekregen waarvan hij wordt verdacht. Volgens de directeur van de gevangenis waar hij eerst zat, kon daarom zijn veiligheid niet meer worden gegarandeerd." De poging tot het beïnvloeden van getuigen is door het OM toegevoegd aan de aanklachten tegen Walid, zo bleek vandaag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Zwolle. De beïnvloeding zou via de gevangenistelefoon hebben plaatsgevonden. Die gesprekken zijn door justitie afgeluisterd. Walid zou vanuit detentie ook een vals identiteitsbewijs hebben proberen te regelen.

191 getuigen Volgens justitie heeft het netwerk van Walid in de afgelopen jaren duizenden Eritrese migranten onder uiterst wrede omstandigheden opgesloten in kampen in Libië en perste het netwerk hun familieleden af om losgeld. Honderden slachtoffers wonen nu in Nederland. Het OM heeft met 191 van hen gesproken. Het Nederlandse OM is sinds 2018 - samen met een aantal andere landen - bezig het netwerk in kaart te brengen en speelde een sleutelrol bij het oprollen ervan. Nieuwsuur reconstrueerde de zaak tegen de mensensmokkelaars. Zij hielden hun slachtoffers vast in speciale kampen rondom de Libische stad Bani Walid. De locaties van die detentiekampen zijn geverifieerd aan de hand van beschrijvingen, tekeningen en satellietbeelden. In deze video laten we je zien wat er in de gevangenissen gebeurt en welk systeem erachter zit:

In deze Libische kampen slaan mensensmokkelaars jarenlang hun slag. Een reconstructie van een mensensmokkelnetwerk met duizenden Eritrese slachtoffers, ook in Nederland. - NOS