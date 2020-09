Koeman begint aan droombaan met mokkende Messi in onrustig Camp Nou

Koeman begint aan competitie met onrustig Barcelona - NOS

Vanavond maakt Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona zijn officiële debuut in Camp Nou. De Catalanen beginnen de Spaanse competitie om 21.00 uur met een thuiswedstrijd tegen Villarreal. De droombaan van Koeman gaat dan echt van start, maar in een fluwelen zetel zit de coach vooralsnog niet. De verhalen over de onrust in Barcelona zijn inmiddels wel bekend. Koeman zei zaterdag op de persconferentie er niet door verrast te zijn. "Alle trainers van Barcelona zullen je vertellen dat ze nooit een rustige dag hebben gehad. Als je hier dingen wil veranderen, zijn er altijd voor- en tegenstanders zijn. Dat hoort erbij als je bij de beste club ter wereld werkt." Staande ovatie Het is alweer 25 jaar geleden dat Koeman als speler afscheid nam van Camp Nou. In 1989 werd de van PSV overgekomen verdediger met de nodige scepsis in Barcelona begroet, zes jaar later kreeg hij in zijn laatste thuiswedstrijd een staande ovatie. Koeman was, mede door zijn rake vrije trap in de Europa Cup I-finale tegen Sampdoria, uitgegroeid tot een held. "Koeman, dit is jouw plaats voor altijd", stond er op 10 juni 1995 op een Nederlands spandoek in Camp Nou te lezen. Een groot feest werd het duel met Albacete niet. Koeman leverde nog wel een van zijn karakteristieke kanonskogels af (de keeper bracht redding), maar Barcelona verloor met 1-0.

1995: Koeman neemt na zes jaar afscheid van Barcelona - NOS

Barcelona eindigde dat seizoen teleurstellend als vierde en met het vertrek van Koeman werd ook het einde van het Dream Team van trainer Johan Cruijff ingeluid. "Ik heb zes fantastische jaren gehad, maar het is mooi geweest", sprak Koeman destijds na de wedstrijd. Waar zou hij in de toekomst het meeste aan terugdenken? "Met name aan de liefde die de mensen mij hier hebben gegeven. Die vergeet ik nooit." Trammelant De liefde voor Koeman is er nog steeds in Barcelona. En binnen de lijnen verliepen zijn wittebroodsweken vooralsnog voorspoedig. Barcelona speelde drie oefenwedstrijden en won ze allemaal. Maar daarbuiten was het een en al trammelant. Zo zijn er allerhande transferwensen - Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Sergiño Dest, om een paar namen te noemen - maar er is vooralsnog geen geld. "We zijn altijd op zoek naar spelers om ons te verbeteren. Het kan zijn dat spelers niet mogelijk zijn vanwege de financiële situatie van de club, maar dat wist ik en accepteer ik", zei Koeman daarover.

Barcelona-trainer Ronald Koeman bedankt Lionel Messi na zijn wissel in het oefenduel met Girona - Reuters

Er was de soap rond Lionel Messi, die wegwilde, maar met frisse tegenzin uiteindelijk toch bleef. En er was het gedwongen vertrek van Luis Suárez, waarna Messi via Instagram nog een sneer uitdeelde: "Je verdiende het niet om er zo uitgegooid te worden. Maar eerlijk gezegd verbaast niets me hier meer." Slechterik in de film Koeman reageerde zaterdag: "Het lijkt alsof ik de slechterik ben in deze film, maar zo is het niet. Na mijn telefoongesprek met Suárez heb ik veel respect getoond. Ik heb gezegd dat hij weinig speeltijd zou krijgen als hij zou blijven, maar dat hij wel deel zou uitmaken van de selectie. Het was niet alleen mijn beslissing, het was een beslissing van de club." Voor de mokkende Messi toonde Koeman begrip: "Het is logisch dat hij verdrietig is nadat zijn vriend, met wie hij jaren heeft samengespeeld, de club heeft verlaten. Maar Leo is een voorbeeld voor iedereen geweest op de training en in de wedstrijden. Ik twijfel helemaal niet aan hem."

Frenkie de Jong heeft van trainer Ronald Koeman een prominentere rol gekregen, maar doet hier blijkbaar iets niet goed - EPA

Hoe verhit de gemoederen in Barcelona zijn, bleek ook uit de reacties op Koemans niet zo gekke uitlatingen over middenvelder Riqui Puig. Het 21-jarige talent kon volgens Koeman best verhuurd worden, omdat het op zijn leeftijd belangrijk is om veel speelminuten te maken. Critici buitelden over elkaar heen over deze vermeende verkwisting van Barça-talent. "Er is veel concurrentie op zijn positie en jonge spelers moeten wedstrijden spelen", reageerde Koeman. "Als hij blijft, krijgt hij de kans om het te laten zien." Puig zit in ieder geval gewoon bij de selectie voor vanavond.