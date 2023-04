Eredivisie-directeur De Jong: 'Het voetbal kan dit probleem alleen niet oplossen'

"Het was een treurige avond", zegt Jan de Jong onomwonden, als hij terugkijkt op een rumoerige voetbalavond in De Kuip. Het wangedrag van een Feyenoord-supporter die een voorwerp op het hoofd van Ajax-speler Davy Klaassen gooide, laat de directeur van de Eredivisie CV niet koud.

"Ik ga dit niet bagatelliseren, het is schandelijk wat daar is gebeurd. Maar als je er één positief ding uit zou willen halen, is het dat binnen vijf minuten de dader is opgepakt. De camera's deden hun werk toen het moest. Laat dat maar duidelijk zijn voor iedereen, clubs hebben daar in geïnvesteerd. In de stadions waar je dergelijke incidenten zou kunnen verwachten, hangen dit soort systemen. Clubs proberen binnen de mogelijkheden die zij hebben er alles aan te doen om dit op te sporen. Al heb je liever dat er helemaal niets gebeurt."

'De clubs voelen dit'

Er was vandaag al een overleg gepland in Stadion Galgenwaard in Utrecht met de achttien clubs uit de eredivisie. Gespreksonderwerpen genoeg, maar logischerwijs ging het vooral over de gebeurtenissen tijdens de bekerkraker Feyenoord-Ajax. "De clubs voelen dit. Vergeet niet dat er acht miljoen Nederlanders elke week veel plezier aan het voetbal beleven. Eredivisievoetbal is topsport, maar ook amusement. En dat wil je in een leuke en prettige omgeving laten plaatsvinden."

Er lijkt sprake van een trend, waarbij supportersongeregeldheden van buiten naar binnen het stadion zijn verschoven. En dat spelers tegenwoordig het mikpunt zijn. "Dat het zich op spelers richt, herken ik niet direct", vindt De Jong.