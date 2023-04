Raketten afgevuurd op Israël vanuit Libanon

Het Israëlische leger zegt dat er vanuit Libanon 34 raketten op Israël zijn geschoten. Minstens één persoon raakte gewond. Media spreken van de grootste raketaanval vanuit Libanon sinds 2006.

Het is nog niet duidelijk welke groepering achter de aanval zit. Volgens Israël werden 25 van de 34 afgevuurde raketten onderschept door het luchtafweersysteem.

De raketaanval was vanmiddag en komt tijdens een van de belangrijkste feesten in het jodendom, Pesach. De aanval volgt op een nachtelijke inval van de Israëlische politie in de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem. Honderden Palestijnen werden opgepakt en tientallen raakten gewond. Als reactie vuurden Palestijnen vanuit de Gazastrook ook al raketten af op Israël.

Over de raketaanvallen van vanmiddag werd aanvankelijk gespeculeerd dat de Iraanse groepering Hezbollah erachter zou zitten. Hezbollah voerde in 2006 een maand oorlog met Israël. Van betrokkenheid van Hezbollah is echter geen sprake, melden bronnen aan persbureau Reuters.