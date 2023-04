Bijna 6000 gedupeerden geïdentificeerd in grote cybercrimezaak

Binnen een dag zijn al bijna 6000 mensen erachter gekomen dat ze gedupeerd zijn in een grote cybercrimezaak, meldt de politie. Die vermoedt dat in totaal van 50.000 Nederlanders gegevens zijn gestolen.

Gisteren rolde de Amerikaanse politiedienst FBI de website Genesis Market op. Hier werden verschillende gestolen data gebundeld verkocht, zodat criminelen zich tot in detail kunnen voordoen als hun slachtoffer.

De politie hield wereldwijd 119 verdachten aan, waarvan 17 in Nederland. Zij zouden de gestolen data hebben gebruikt om bijvoorbeeld bankrekeningen te plunderen of webwinkels op te lichten. Volgens de FBI was Genesis ook een belangrijke schakel in aanvallen met gijzelsoftware.

Kwaadaardige software

Omdat er ook gegevens van 50.000 Nederlanders te koop werden aangeboden, riep de politie mensen op te controleren of hun e-mailadres voorkomt in de criminele database. Tot nu toe zijn al meer dan twee miljoen mailadressen gecheckt, waarvan er bijna 6000 besmet bleken te zijn. Bij deze mensen is stiekem kwaadaardige software geïnstalleerd, waarmee criminelen gegevens kunnen stelen.

Gedupeerden hebben van de politie een mail gekregen welke vervolgstappen ze moeten nemen. Alleen wachtwoorden veranderen is volgens de politie niet genoeg, omdat die automatisch in handen vallen van de criminelen.

Het afgelopen jaar zijn al verschillende criminele marktplaatsen opgerold waar gehandeld werd in gestolen persoonsgegevens. Genesis was volgens de politie niet de grootste handelsplaats, maar wel een van de gevaarlijkste.