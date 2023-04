950 kilo hasj gevonden in camper, straatwaarde van 4 miljoen euro

In Roosendaal heeft de politie maandagnacht een 50-jarige man uit Spanje aangehouden met een camper vol hasj. In de wagen vonden agenten zo'n 950 kilo hasj met een geschatte straatwaarde van ongeveer vier miljoen euro.

Agenten kwamen de man op het spoor omdat ze rond 03.00 uur een camper rond zagen rijden op een industrieterrein in de stad. "Gezien het tijdstip en het feit dat het industrieterrein niet echt een logische vakantiebestemming lijkt te zijn, besloten de agenten de bestuurder en het voertuig te controleren", zegt de politie.

Recordvangst

Tijdens de controle vertrouwden de agenten het verhaal van de man niet en daarom doorzochten ze de camper. De vondst van de drugs is een recordvangst voor de politie Roosendaal, meldt Omroep Brabant.

De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De verdachte zit nog vast en wordt morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris, waar hij moet ophelderen wat hij met de bijna een ton hasj in zijn camper van plan was.