Grote drukte door slecht weer en paasverkeer: op hoogtepunt 1500 kilometer file

De spits van vanavond was de drukste van het jaar. Rond 17.00 uur stond er volgens de ANWB al zo'n 1200 kilometer file, een half uur later was dat opgelopen tot een piek van 1500 kilometer. Ook Rijkswaterstaat spreekt van grote drukte. Dat komt vooral door het vakantieverkeer voor het paasweekend en het slechte weer.

De ANWB sprak vanmiddag van een verkeersinfarct rond Rotterdam. Daar was een storing in de Ketheltunnel. RTV Rijnmond meldt dat de tunnel sinds 14.45 uur in beide richtingen was afgesloten vanwege het elektrisch systeem. De verlichting, matrixborden en ventilatoren werkten niet goed. Het verkeer werd omgeleid via de A13 en de A20. Dat zorgde voor vertragingen voor weggebruikers die opliepen tot anderhalf uur.

De tunnel is inmiddels in beide richtingen weer geopend.