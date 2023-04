Algemeen directeur Van Wijk vertrekt bij Vitesse, Rovers neemt honneurs waar

Algemeen directeur Pascal van Wijk vertrekt definitief bij Vitesse. Hij ontbrak de afgelopen weken al nadat hij zich ziek had gemeld bij de club die in de eredivisie maar net boven de degradatiezone staat. "Het is moeilijk om afscheid te nemen, maar het belang van Vitesse staat voorop", laat Van Wijk in een persbericht weten.

"Mijn vier jaren als algemeen directeur zijn bewogen en uitdagend geweest. Met name de afgelopen maanden waren intensief", verwijst Van Wijk naar onder meer de perikelen rond de huursom van het stadion. Daarnaast wachten de Arnhemmers nog altijd op goedkeuring door de KNVB voor de overname van de club door de Common Group, de Amerikaanse investeringsmaatschappij van Coley Parry.

Van Wijk, die in totaal negentien jaar betrokken is geweest bij het reilen en zeilen van Vitesse, wordt voorlopig vervangen door Peter Rovers. De commercieel directeur nam twee weken geleden Van Wijks taken al over.