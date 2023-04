Kabinet in koor: we moeten door, er is werk aan de winkel

De dag na een zwaar debat over het stikstofbeleid van het kabinet zijn de leden van Rutte IV eendrachtig optimistisch aan de slag gegaan. "Er is werk aan de winkel. We nemen onze verantwoordelijkheid, dat is onze taak. En ja, ik heb er nog vertrouwen in", laten de bewindslieden horen als uit één keel. Maar kan deze coalitie, die lijkt te wankelen, nog iets voor elkaar krijgen na een breed gesteunde motie van wantrouwen?

Na een korte nacht hebben de ministers hun wekelijkse ministerraad. Op donderdag deze keer, omdat het morgen Goede Vrijdag is. Ze willen allemaal optimistisch overkomen. Hun uitspraken klinken opvallend eensluidend: "Er liggen veel uitdagingen waarmee we aan de slag moeten. De onderlinge sfeer is goed."

De D66-ministers benadrukken dat "het regeerakkoord staat". Dat is zo, voor nu. Want ongeveer het hele debat ging over de ingewikkelde afspraak met het CDA om over een paar maanden opnieuw over dit akkoord te spreken. Die partij wil het het liefst openbreken en de deadline van 2030 voor de halvering van de stikstofuitstoot schrappen. Iets wat D66 niet direct ziet gebeuren.

'Per dag doorgaan'

VVD-minister Van der Wal, die het op losse schroeven staande stikstofbeleid moet uitvoeren, zegt dat ze zich niet laat afleiden door wat er de afgelopen week is gebeurd. "Wat duidelijk is geworden in het debat, is dat het coalitieakkoord nog steeds de leidraad is op dit moment. Natuurlijk wel met oog voor de kiezer, dat is gisteravond ook heel duidelijk gezegd. Voor mij betekent dat per dag gewoon doorgaan met waar ik voor aangesteld ben."

De stikstofminister noemde het jaartal 2030 eerder deze week al "minder relevant". Ze wil zich eerst richten op de twee meetmomenten die stikstofbemiddelaar Remkes heeft ingebouwd. Hij stelde dat in 2025 en 2028 moet worden gekeken of de deadline overal kan worden gehaald of dat er in bepaalde gebieden meer tijd nodig is.

Van der Wal herhaalde vandaag nog eens dat ze "samen met de boeren en de provincies" op weg gaat "naar het eerste tussenstation" in 2025. "Daar heb ik nu de focus op. Vertraging kunnen we ons niet veroorloven."