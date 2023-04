Vanavond op tv: BBB zoekt stikstofruimte • Incidenten voetbalduels • Lichtpuntje Oekraïne? • Redding in Bachmoet

BBB zoekt stikstofruimte Na na zege van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen kondigde BBB-voorvrouw Caroline van der Plas aan van Eurocommisaris Frans Timmersmans te willen horen welke uitwegen uit de stikstofcrisis kunnen rekenen op goedkeuring van Europa. Er was wat gedoe waar ze elkaar zouden ontmoeten, Maar inmiddels is de kogel door de kerk. Wat heeft Europa Van der Plas te bieden?

Spreekkoren, vuurwerkbommen en de aansteker Er vielen drie doelpunten. Maar iedereen heeft het over het incident met de aansteker, waar Ajax-speler Davy Klaassen in het duel met Feyenoord door werd geraakt. Terwijl op de Nederlandse voetbalvelden de incidenten met voetbalsupporters elkaar in hoog tempo opvolgen, lijkt het er in Engeland al jaren relatief rustig aan toe te gaan. En dat terwijl daar het hooliganism bij wijze van spreken is uitgevonden en de voetbalwet een stuk milder is dan die in Nederland. Hoe kan dat?

Lichtpuntje voor oorlog Oekraïne? Mogelijk hoopvolle geluiden over de oorlog in Oekraïne: de Franse president Emmanuelle Macron en EU-commissievooriztter Ursula von der Leyen zijn op bezoek in China en spreken met president Xi Jinping over vrede. En een adviseur van Volodymyr Zelensky zegt dat er valt te praten over de status van de Krim. Dat is bijzonder, want Oekraine wil al het veroverde grondgebied terug. We bespreken het vanavond met Ruslandkenner Hubert Smeets.