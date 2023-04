FvD'er Van Houwelingen beboet voor nepfoto van ministers met nazivlag

Van Houwelingen verwijderde de tweet na enige tijd, maar de ministers deden desondanks aangifte. Kuipers zei dat er een grens was overschreden. "Die vlag roept voor heel veel Nederlanders nog steeds heel veel nare herinneringen op. Daar wil je niet mee geassocieerd worden."

Volgens Van Houwelingen was het motief van het plaatsen van de foto dat hij en zijn partijleden vaak in verband worden gebracht met het nazisme en fascisme. "Maar als wij het een keertje doen - hoe lichtvoetig en plagerig ook - is de wereld te klein", zei hij er destijds over. Partijleider Thierry Baudet liet weten dat het kabinet zijn partij "monddood" probeert te maken.