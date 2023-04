Internationale lof voor Klokhuis-aflevering over ongewenste aanrakingen

Het NTR-kinderprogramma Het Klokhuis is wereldwijd in de aandacht gekomen dankzij een recente aflevering over ongewenste aanrakingen bij kinderen.

Zo is de aflevering geselecteerd voor Input 2023, een groot evenement in Taiwan voor publieke omroepen wereldwijd, en viel de aflevering in Japan in de prijzen op het bekendste educatiefestival van de wereld. Ook werd de aflevering genomineerd voor een Gouden Roos, een van de meest prestigieuze tv-prijzen in Europa.

In Je lijf is van jou spreekt presentator Nizar El Manouzi met een kinderpsycholoog en een slachtoffer van kindermisbruik over aanrakingen en de grenzen die daarbij horen. Er wordt onder meer uitgelegd dat volwassenen kinderen niet zomaar overal mogen aanraken en dat het niet de schuld is van het kind als dat toch gebeurt.

Evenwichtsoefening

Op sociale media zijn docenten en ouders lovend over de manier waarop Het Klokhuis het onderwerp bespreekbaar maakt. Dat merkt ook eindredacteur Anneke Dorsman. "Misbruik van kinderen is een van de ergst denkbare onderwerpen om te bespreken. Maar het is wel iets dat veel kinderen overkomt", zegt ze tegen het ANP. Volgens cijfers van de Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen krijgt een op de drie de kinderen voordat ze 18 zijn te maken met ongewenste aanrakingen.

Volgens Dorsman was het maken van de aflevering een behoorlijke uitdaging, onder meer omdat de makers kinderen niet onnodig angstig wilden maken: "Het was een flinke evenwichtsoefening om dat op een goede manier te doen. Je wilt waarschuwen voor wat er kan gebeuren, maar je wilt kinderen tegelijkertijd niet bang maken voor intimiteit en seks." Kinderpsycholoog Iva Bianic, die ook in de aflevering te zien is, was daarom ook nauw betrokken bij de voorbereiding van de aflevering.

Naast de interviews is ook het lied Een soort van te horen, geschreven door Jurrian van Dongen en gezongen door Marie-Mae van Zuilen. Dat nummer beschrijft de gevoelens van een meisje dat misbruikt wordt door een kennis. Een soort van werd deze week beloond met de Willem Wilmink Prijs voor het beste kinderlied.

Je lijf is van jou is terug te kijken op de website van het Klokhuis.