Kabinet gaat in gesprek met voetbalclubs en KNVB na aanstekerincident

Voor aanvang van de ministerraad liet minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten "narrig" te zijn over de situatie. "Als je dit doet ben je gewoon niet goed bij je hoofd. Ik wil eerst weten wat er precies is gebeurd. Had deze persoon een stadionverbod? Zijn de anderen die gooiden ook opgepakt? Is de handhaving niet goed gegaan of was er iets anders aan de hand?"

Minister Helder voor Sport laat via een woordvoerder weten dat dit gedrag ongehoord en onacceptabel is. "Rivaliteit in de sport is prachtig, maar er zijn blijkbaar mensen die moeite hebben met het verschil tussen rivaliteit en openlijke vijandschap." Of het incident in de Kuip iets betekent voor de toekomst van supporters bij wedstrijden, kan Helder nog niet zeggen.

Ook voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA heeft de gebeurtenissen bij het bekerduel in Rotterdam veroordeeld. Hij zei dat de veiligheid van spelers te allen tijde verzekerd moet zijn.

"Zonder uitzondering moeten alle spelers in het voetbal zich veilig kunnen voelen en ik roep de verantwoordelijke autoriteiten op dit op alle niveaus te garanderen. Er is absoluut geen plaats voor geweld in het voetbal, op of naast het veld. Voorvallen zoals die met Davy Klaassen horen niet thuis in onze sport", zei Infantino.

Verdachte nog vast

De 32-jarige man die werd aangehouden voor het gooien van een voorwerp naar Klaassen, zit nog vast. Zijn verhoor gaat vandaag verder, zegt de politie.

Op beelden is te zien dat er meer voorwerpen vanaf de tribune zijn gegooid, door diverse personen. De politie onderzoekt dat.