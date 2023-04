PSV'er Obispo geopereerd aan knie en gaat langdurige revalidatie tegemoet

PSV-verdediger Armando Obispo is geopereerd aan zijn knie en is volgens zijn club langdurig uitgeschakeld. Het is niet bekend hoelang Obispo uit de roulatie is, maar volgens de Eindhovenaren moet hij de rest van dit seizoen aan zich voorbij laten gaan.

Obispo raakte op 19 maart, in de wedstrijd tegen Vitesse (1-1), geblesseerd in de slotfase. Hij kon nog wel op eigen kracht van het veld af lopen, maar bleek uiteindelijk een flinke blessure opgelopen te hebben.

Het jeugdproduct van PSV speelde dit seizoen 22 competitiewedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en een keer een assist gaf.