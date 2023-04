Chelsea bevestigt komst Lampard, trainer na twee jaar terug op Stamford Bridge

'The Blues' begonnen dit seizoen met Thomas Tuchel aan het roer, maar de nieuwe eigenaar Todd Boehly besloot de Duitser aan de kant te zetten wegens slechte resultaten. De directe aanleiding was de 1-0 nederlaag tegen Dinamo Zagreb in de Champions League. Graham Potter werd voor, naar verluidt, 18 miljoen euro losgeweekt bij Brighton en moest de weg naar boven inzetten in de Premier League.

Maar ondanks dat eigenaar Boehly de portemonnee trok en in de winterse transferperiode weer met miljoenen smeet, in totaal meer dan 300 miljoen euro voor spelers als Enzo Fernandez, Mychajlo Moedryk en PSV'er Noni Madueke, zakte Potter met Chelsea naar de elfde plaats in de competitie. De 2-0 thuisnederlaag tegen Aston Villa van afgelopen zaterdag was de druppel.

Piepjong Chelsea

In 2019 werd Lampard aangesteld als trainer, in het jaar dat Chelsea een transferban had geen enkele speler mocht kopen. Met een piepjong Chelsea werd Lampard knap vierde en plaatste hij zich voor de Champions League. In de zomerpauze haalde de clublegende Hakim Zyjech naar Stamford Bridge.

Het seizoen erna vielen de resultaten echter tegen waardoor Lampard de laan uit werd gestuurd. Vervanger Tuchel won diezelfde jaargang nog de Champions League. Inmiddels zijn we twee jaar en twee trainers verder en is Lampard binnengehaald tot in ieder geval het einde van het seizoen.

De nieuwe trainer heeft meteen een loodzware taak, want volgende week speelt Chelsea in de Champions League tegen titelhouder Real Madrid, dat woensdag FC Barcelona met 4-0 aan de kant zette.