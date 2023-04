Gat in dijk Zoutkamp geeft inkijkje in middeleeuwse dijkbouw

Archeologen hebben een zeedijk bij het dorp Zoutkamp opengegraven. Daardoor zijn honderden jaren aan dijklagen zichtbaar geworden. Volgens de projectleider en het Waterschap Noordzijlvest is het een bijzonder project omdat archeologisch onderzoek naar oude dijken vrij zeldzaam is.

Niet zozeer de gevonden scherven van aardewerk uit de middeleeuwen zijn uniek, maar het feit dat de opbouw van de oude dijk goed te zien is. De dijk bestaat uit lagen vanaf de middeleeuwen.

"Vanaf ongeveer 1200 zijn ze begonnen met het opwerpen van de eerste dijk. Die hebben we hier ook teruggevonden. In de eeuwen daarna is de dijk steeds verder opgehoogd en verbreed tot het midden van de negentiende eeuw. Toen heeft hij de huidige hoogte bereikt. Rond 1969 heeft deze dijk zijn zeewerende functie verloren, omdat er een extra dijk zeewaarts is aangelegd", vertelt archeoloog Berrie van Hoof tegen RTV Noord.

Enthousiaste inwoners

Archeologen kunnen zelden graven in dijken, simpelweg omdat ze nog een functie hebben. "Qua veiligheid is er geen issue omdat deze oude zeedijk geen functie meer heeft", zegt omgevingsmanager van Waterschap Noorderzijlvest Eddi Ottens.

Van Hoof is verheugd met wat hij allemaal heeft ontdekt. "Je ziet in de lagen klei dat het allemaal uit de omgeving komt. Mensen hebben het juiste type klei gekozen om die dijk op te bouwen. Je ziet in de middeleeuwse dijk dat hij opgebouwd is uit plaggen. Je ziet de oude bovenlaag nog terug."

Ottens zegt dat inwoners van Zoutkamp net zo enthousiast zijn. "Een doorkijk in zo'n dijk gebeurt haast nooit. Op deze manier kun je kijken hoe eeuwen terug zo'n dijk is opgebouwd."

Tot 2025

De dijk is zichtbaar vanwege werkzaamheden rondom de Nieuwe Waterwerken, waarvoor enkele jaren is uitgetrokken. De dijk blijft tot half 2025 te zien voor publiek. "Daarna wordt alles weer dichtgemaakt zoals het ooit was", aldus Ottens.