Hockey-bondscoach Van Ass roept Drummond-De Goede niet op voor Oranje

Hockeybondscoach Paul van Ass heeft Eva Drummond-De Goede niet geselecteerd voor het Nederlands elftal. Van Ass heeft niet gezegd waarom hij de 258-voudig international niet heeft opgenomen in zijn trainingsgroep van 25 speelsters.

Drummond-De Goede, twee keer uitgeroepen tot wereldspeelster van het jaar, liet in oktober bij de aanstelling van Van Ass weten dat ze om meerdere redenen een pauze wilde inlassen bij Oranje. Ze stelde zich daarna weer beschikbaar, maar Van Ass doet dus vooralsnog geen beroep op haar.

Oranje bereidt zich de komende maanden voor op het EK in Duitsland (augustus). Het is onduidelijk of Drummond-De Goede zich nog in die selectie voor dat toernooi kan spelen.