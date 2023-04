Litouwers gearresteerd voor diefstal Friese postduiven van 300.000 euro

Vier mannen uit Litouwen zijn opgepakt voor de diefstal van postduiven uit het Friese Steggerda. In november 2021 werden ongeveer honderd duiven, ter waarde van zo'n 300.000 euro, 's nachts gestolen uit hun hok.

Drie van de vier verdachten werden in Litouwen gearresteerd, de vierde in Zeeland. De mannen die in Litouwen zijn opgepakt, zijn overgeleverd aan Nederland.

De auto van de dieven was vastgelegd op camera en na lang onderzoek kon de politie de identiteit achterhalen van de inzittenden. Zo kwam de politie de vier mannen van 22, 26, 28 en 28 op het spoor. De politie in Litouwen heeft hierbij geholpen. Een van de 28-jarigen was de opdrachtgever van de diefstal, maar niet aanwezig bij de inbraak.

De duiven zijn nog niet teruggevonden, maar de politie weet wel dat die direct na de diefstal naar Duitsland zijn gebracht.

Oer-Hollandse hobby

De duivensport is een eeuwenoude hobby die vooral in Nederland en België wordt uitgeoefend en waar veel geld in omgaat. In 2020 werd een Belgische postduif nog geveild voor 1,6 miljoen euro.

De duivenmelkers uit Steggerda, twee broers, waren echter niet van plan hun duiven te verkopen. Het ging hun dan ook vooral om de emotionele schade, zeiden ze na de diefstal tegen Omroep Fryslân. "We zouden ze nooit willen verkopen. We zijn in 2006 begonnen in de duivensport als jonge jongens. We begonnen met verzamelen en hebben een hele stam opgebouwd."