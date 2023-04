Bokito had hartklachten, wetenschappers doen verder onderzoek

Hartfalen blijkt de doodsoorzaak te zijn bij gorilla Bokito. Diergaarde Blijdorp maakt dat bekend na sectie op het lichaam, twee dagen na de dood van de zilverrug.

Omdat Bokito al enige dagen niet in orde was, werd dinsdag besloten hem onder narcose te brengen zodat vocht kon worden toegediend. Daarbij overleed de 27-jarige gorilla onverwacht, tot groot verdriet van Blijdorp en de gorillagroep daar. In het wild kunnen gorilla's 40 jaar oud worden.

Het hart gaat worden onderzocht door een universitaire onderzoeksgroep in Engeland om de achterliggende oorzaak van het hartfalen te achterhalen. "Zo draagt Bokito na zijn overlijden bij aan wetenschappelijk onderzoek om de gezondheid en het welzijn van mensapen te verbeteren", laat de dierentuin weten.

Ontsnapt

Bokito was in 2007 wereldnieuws toen hij uit zijn verblijf ontsnapte en een bezoeker aanviel. De vrouw raakte daarbij zwaargewond.

Blijdorp schrijft dat het lichaam van de mensaap zal worden bewaard om te gebruiken voor de wetenschap en educatieve doeleinden.

Er wordt overlegd met het Europese fokprogramma over hoe het verder moet met de gorillagroep in Rotterdam. Hun verblijf is afgesloten voor publiek, zodat de verzorgers de dieren goed in de gaten kunnen houden terwijl ze het verlies verwerken.