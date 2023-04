Softwarebedrijf moet marktonderzoeker meer over datalek vertellen

Softwareleverancier Nebu moet marktonderzoeker Blauw meer informatie geven over een datalek. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank besloten in een kort geding dat was aangespannen door Blauw, een van de klanten van Nebu.

Aanleiding voor het geding was een inbraak vorige maand in de computersystemen van Nebu. Daardoor zijn de persoonlijke gegevens van mogelijk enkele miljoenen Nederlanders op straat komen te liggen. Blauw wil meer informatie over wat er precies is gebeurd, hoe groot het datalek is en wat de gevolgen zijn.

Nebu maakt software die marktonderzoekers gebruiken om klantonderzoek voor bedrijven te doen. De Autoriteit Persoonsgegevens zei gisteren tegen persbureau ANP dat zeker 139 organisaties zijn getroffen.