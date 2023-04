Rogier Meijer blijft hoofdtrainer bij NEC: 'Aangetoond dat hij kan presteren'

Rogier Meijer is ook volgend seizoen trainer van NEC. De 41-jarige Doetinchemmer heeft zijn contract met één jaar verlengd. Meijer is sinds 2019 hoofdtrainer bij de club uit Nijmegen. Onder de zijn leiding promoveerde NEC in 2021 naar de eredivisie.

Na de promotie eindigde NEC vorig jaar knap als elfde op de ranglijst. Dit seizoen strijdt de ploeg nog volop mee om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. NEC staat momenteel tiende, maar het gat naar nummer acht RKC is maar één punt.

'Voldoende rek in samenwerking'

Meijer: "Na goede gesprekken met de club zijn we tot de conclusie gekomen dat er nog voldoende rek en toekomst in onze samenwerking zit. De afgelopen jaren hebben we samen mooie stappen gezet en dit willen we graag verder uitbouwen. Op naar meer en beter."

Met de contractverlenging behoort Meijer tot één van de langstzittende trainers in de clubhistorie. "Rogier past als persoon uitstekend in de organisatie van NEC en heeft de afgelopen jaren aangetoond dat hij kan presteren", zegt technisch directeur Carlos Aalbers. "De afgelopen periode hebben we gesproken over de volgende stappen die we als club kunnen zetten en de bereidheid om hieraan te werken is aanwezig."

Aanstaande zondag staat voor NEC een uitwedstrijd in Emmen op het programma. RKC neemt het op tegen Feyenoord en nummer negen SC Heerenveen speelt tegen Volendam.