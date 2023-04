Inspectie legt Heineken dwangsom op vanwege blikjes zonder statiegeld

Heineken heeft een dwangsom opgelegd gekregen, omdat het nog steeds blikjes op de markt brengt zonder statiegeld. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft bepaald dat de bierbrouwer 15 cent moet betalen per onterecht in de handel gebracht blikje.

De zogeheten last onder dwangsom kent een maximumbedrag van 1 miljoen euro. Als dat bedrag is bereikt, na zo'n 6,7 miljoen blikjes dus, kan de ILT de dwangsom verhogen.

Sinds 1 april is het wettelijk verplicht om statiegeld te heffen op blikjes. Dat was het al voor kleine plastic flesjes. De maatregelen zijn bedoeld om de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen. De ILT constateert nu dat Heineken nog steeds blikjes produceert zonder statiegeldlogo en legt daarom de dwangsom op.

De inspectie heeft in de aanloop naar 1 april bij alle marktpartijen inspecties uitgevoerd. Het gaat dan om producenten, verpakkers, handelaren en verkopers. De ILT constateert dat de meeste bedrijven hun zaken op orde hebben. Heineken is een uitzondering.

Reactie Heineken

Heineken noemt het in een schriftelijke reactie "vervelend dat het zo is gelopen". Dat er toch nog blikjes zonder statiegeld op de markt worden gebracht, komt door het streven van het bedrijf om "zo weinig mogelijk overtollige voorraad" te hebben. De brouwer noemt dat "duurzaam en efficiënt".

Verder zegt Heineken zich in te zetten om de doelstellingen voor het inzamelen van blik te halen en "onze parken, bosjes, parkeerplaatsen en al die andere plekken waar mensen graag samenkomen, schoon te houden van zwerfafval".

Geen logo, wel statiegeld

De ILT stelt verder vast dat in supermarkten drankblikjes van diverse producenten worden verkocht zonder statiegeldlogo, maar waarvoor wel statiegeld wordt betaald. Voor klanten is dat verwarrend. Zij kunnen alleen op de kassabon zien dat ze statiegeld hebben betaald, niet op het blikje zelf. De vraag is of mensen hun statiegeld wel terugkrijgen, als ze het blikje inleveren. De ILT doet daar nog onderzoek naar.

Op zich mogen supermarkten nu nog hun oude blikjes zonder statiegeldlogo verkopen. De inspectie zegt dat klanten die zulke blikjes kopen goed moeten opletten of er niet toch statiegeld in rekening wordt gebracht. Als dat zo is, kunnen ze bij de supermarkt bezwaar maken.

De ILT denkt dat de oude blikjes zonder logo snel uit de winkels zijn verdwenen. Na de Pasen is het probleem vanwege de hoge omloopsnelheid grotendeels opgelost, verwacht een woordvoerder.

NOS op 3 maakte deze video over de invoering van statiegeld op blikjes: