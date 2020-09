'King Lewis' is helemaal niet bezig met het record van Schumacher

Lewis Hamilton - AFP

Het leek een in graniet gebeiteld Formule 1-record: Michael Schumachers 91 grand prix-zeges. Maar op korte termijn zal 'Schumi' van de troon worden gestoten. Lewis Hamiltons teller in de koningsklasse van de autosport staat op 90. En gezien de dominantie van zijn renstal Mercedes is het een kwestie van weken voor de Brit de Duitser overtreft. Evenaring? In de Grand Prix van Rusland kan Hamilton vandaag Schumacher evenaren. Zijn vooruitzichten zijn rooskleurig. Mercedes is in Sotsji ongeslagen, Hamilton won er al vier keer en de regerend kampioen start zoals zo vaak vanaf de eerste plek. Max Verstappen, die met Hamilton de eerste startrij vult, lijkt de enige die het feest van 'King Lewis' kan bederven. Of uitstellen. "Erg indrukwekkend dat Lewis zoveel races en kampioenschappen op zijn naam heeft geschreven", zegt Verstappen als hij gevraagd wordt naar Hamiltons imposante erelijst. Veel woorden wil de 22-jarige Nederlander er niet aan vuil maken. "Ik kijk helemaal niet naar het aantal races en titels die een andere coureur wint. Ik ben bezig om mezelf en mijn team zo goed te maken dat Mercedes minder vaak gaat winnen."

Recordhouder Michael Schumacher - EPA

Formule 1-collega's over erelijst Hamilton Sebastian Vettel (Ferrari, 53 zeges): "Michael Schumacher was mijn idool. Ik heb gemengde gevoelens. Ik ben verdrietig dat mijn jeugdheld uit de boeken wordt gereden, maar gun het Lewis. Hij verdient het. Ik heb lang gedacht dat het niet mogelijk was het record te breken. Zelf heb ik het al jaren opgegeven."

Hamilton beweert dat het evenaren en breken van Schumachers record hem vrij weinig doet. "Ik focus me eigenlijk nooit op getallen. Ook nu niet. Ik wil gewoon optimaal presteren en beschouw de Russische grand prix als een normaal raceweekend. Het is mijn werk. Ik denk niet dat ik ga huilen als ik voor de 91e keer win." Hamilton verwijst daarmee naar de emotionele ontlading bij Michael Schumacher in september 2000. Schumacher won toen de Grand Prix van Italië, evenaarde de 41 zeges van de Braziliaanse F1-grootheid Ayrton Senna en barstte in tranen uit. "Ja, het betekent veel voor me", stamelde 'Der Michael' destijds. Emotie en hoogspanning "Ik heb die beelden van Schumacher onlangs weer gezien", zegt Hamilton in Sotsji. "Ik kon het niet helemaal plaatsen, maar emotie en hoogspanning horen bij deze sport." De 35-jarige Brit relativeert het belang van zijn aanstaande 91e zege. "Races zijn geen wereldtitels. Kampioenschappen vind ik veel belangrijker. Ze stellen meer voor en tellen zwaarder." De coureur die bezig is alle F1-records te verpulveren, weet dat genieten van het bereiken van een mijlpaal doorgaans maar kort duurt. "Het is heel apart. Je probeert iets, maar je weet nooit of het lukt. En als je jaren later zo'n doel bereikt, wil je nog meer en kijk je niet meer terug. Misschien duurt het decennia voor ik echt besef wat ik voor elkaar heb gebokst."

Formule 1-collega's over erelijst Hamilton George Russell (Williams, 0 zeges): "Lewis verdient meer waardering in mijn land, maar dat komt vanzelf. Hij krijgt een lang leven in de recordboeken. Wat Hamilton aan het bereiken is, grenst aan het ongelooflijke. Critici zeggen dat het vooral door zijn auto komt, maar dan doe je de coureur tekort. Lewis heeft voortdurend teamgenoten verslagen. Vanaf zijn eerste raceweekend."

Schumacher en Hamilton kennen elkaar amper. Op het circuit hebben ze elkaar weinig gesproken. Bijzonder detail: Schumacher won zijn laatste grand prix in 2006, Hamilton debuteerde in 2007. Helmen ruilen "Ik heb Michael ooit ontmoet op de kartbaan in het Duitse Kerpen. Ik was nog klein en vond het een eer dat hij tijd nam om met me te praten. Het was geen diepzinnig gesprek hoor. Dat kon niet. Ik was helemaal ondersteboven. Pure bewondering. We hebben helmen geruild. Dat moment koester ik", herinnert Hamilton zich. Hamilton maakte vooral furore met Mercedes; uitgerekend de laatste renstal van Michael Schumacher en aanvankelijk niet meer dan een middenmoter. De ster van zevenvoudig kampioen Schumacher verbleekte er enigszins, omdat de 'zilveren pijlen' nog niet in staat waren races te winnen. Hamilton verving Schumacher in 2013 en begon aan een ongekende zegereeks.

Formule 1-collega's over erelijst Hamilton Daniel Ricciardo (Renault, 7 zeges): "Ik ken de clichéverhalen. Dat winnen een eitje is met zo'n Mercedes en zo, maar dat is makkelijk praten. Voor een topteam racen heeft ook een keerzijde. Hoge verwachtingen, enorme druk. Onderschat dat niet! Weinig coureurs kunnen daar jarenlang mee omgaan. Jaar-in-jaar-uit jezelf opladen en blijven presteren. Wat Hamilton doet is mega."