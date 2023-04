Gitzwarte avond zet Feyenoord aan het denken: 'Dit is bijzonder schadelijk'

De komende acht dagen staan er nog twee thuiswedstrijden van Feyenoord gepland. De incidenten rond en tijdens de Klassieker van woensdag zetten directeur Dennis te Kloese wel flink aan het denken.

"We gaan goed analyseren en evalueren hoe we dit kunnen voorkomen en hoe we hiermee omgaan", zegt de bestuurder als de ongeregeldheden ter sprake komen. "Zodat dit soort dingen in de toekomst niet meer gebeuren."

Twee keer een volle Kuip, in de kampioensrace van de eredivisie tegen RKC Waalwijk en in de Europa League tegen AS Roma. Na woensdag boezemt dat idee meer angst in dan dat er verheugd wordt gesproken over de kracht van een twaalfde man, zoals hartstochtelijke aanmoedigingen vaak worden omschreven.

De incidenten stapelen zich op in de Nederlandse stadions, met de gewonde Ajacied Davy Klaassen door een voorwerp uit het publiek als nieuw dieptepunt.

"Dit is bijzonder schadelijk voor ons als organisatie, bijzonder schadelijk voor het imago van onze supporters en bijzonder schadelijk voor ons elftal", somt Te Kloese op. "We zijn Ajax dankbaar dat het door wilde spelen."

Minister Dilan Yesilgöz van justitie had zich goed voor kunnen stellen dat de wedstrijd wel definitief was gestaakt. "Hoe ver moet het gaan?", vraagt ze zich hardop af. "Als je zo doorgaat, ga je naar een setting waar thuissupporters ook niet kunnen."

Bekijk hier reactie van Ahmed Aboutaleb en Jan Bluyssen: