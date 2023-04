Vuurwerk, veldbetreders en spelers slaan: Kuip-incident laatste in lange reeks

Vol afschuw wordt er door politici, autoriteiten en supporters gereageerd op het incident in de Kuip gisteravond, waarbij Ajacied Davy Klaassen werd geraakt door een aansteker die vanuit het Feyenoordpubliek werd gegooid. "Een dieptepunt" klinkt het, maar het voorval staat niet op zichzelf. In oktober vorig jaar maakte de KNVB namelijk al bekend dat de bond het seizoen ervoor (2021/2022) twee keer zoveel stadionverboden opgelegd had dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Het gaat om 1250 supporters tegenover gemiddeld zo'n 640 de afgelopen tien jaar. De voetbalbond meldde daarnaast zo'n 680 incidenten in een kleine 800 officiële wedstrijden. Dat deze cijfers in het huidige seizoen zullen dalen, lijkt sterk. Ook de voorbije maanden ging het namelijk veelvuldig mis in de Nederlandse voetbalstadions. Hoewel letsel meestal uitblijft, worden er om te beginnen geregeld dingen op het veld gegooid. Afgelopen weekend nog gooiden uitsupporters van sc Heerenveen vuurwerk op het veld in het duel met AZ. De wedstrijd werd kortstondig stilgelegd, maar later wel hervat. Bekijk hieronder alle incidenten van de afgelopen 12 maanden op de Nederlandse voetbalvelden:

Bij FC Groningen ging het dit seizoen al meermaals mis. Afgelopen maand werd verdediger Jetro Willems geslagen door een eigen supporter, waarna twee jongens werden gearresteerd. Algemeen directeur Wouter Gudde noemde de dader "een hersenloze imbeciel". De club heeft aangifte gedaan van het incident. In dezelfde wedstrijd kwamen er supporters van FC Groningen het veld op. Dat gebeurde in januari ook al, in het duel met Cambuur. De wedstrijd werd toen tijdelijk gestaakt en er werden meerdere stadionverboden uitgedeeld. Het voorval met Willems deed denken aan een incident met FC Twente-speler Václav Černý. Op 30 april 2022 werd hij in het gezicht geslagen door een supporter van Heracles. Ook hier werd de dader gearresteerd. PSV supporter belaagt doelman Op 23 februari van dit jaar viel een supporter van PSV tijdens een Europea League-duel de doelman van Sevilla aan. Hij duwde de nietsvermoedende keeper Marko Dmitrovic in de rug en belandde daarna boven op hem. Directeur Marcel Brands van PSV was woedend en kondigde direct aan dat hij de zwaarst mogelijke straf wilde voor de supporter. "We moeten dit keihard aanpakken en zorgen dat hij nooit meer in het stadion komt." De dader kreeg uiteindelijk een stadionverbod van 40 jaar. Ook kreeg hij een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Later bleek dat de man al een stadionverbod had wegens eerder wangedrag en dus helemaal niet op de tribune had mogen zitten.

De doelman van Sevilla wordt belaagd door een supporter van PSV - Proshots