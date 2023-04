De Engelse oplossing voor voetbalgeweld: verplichte zitplaatsen en alcoholverbod

Terwijl op de Nederlandse voetbalvelden de incidenten met voetbalsupporters elkaar in hoog tempo opvolgen, lijkt het er in Engeland in de voetbalstadions al jaren relatief rustig aan toe te gaan. En dat terwijl daar het hooliganism bij wijze van spreken is uitgevonden en de voetbalwet een stuk milder is dan die in Nederland. Volgens de gerenommeerde Engelse voetbaljournalist Phil McNulty is dat het gevolg van verplichte zitplaatsen, scherp cameratoezicht, snel ingrijpen bij beledigende spreekkoren en misschien wel het belangrijkste verschil met Nederland: geen alcohol op de tribunes. 'Geen recente gebeurtenissen' McNulty heeft de beelden van het bebloede hoofd van Davy Klaassen gezien. De middenvelder van Ajax werd woensdagavond in de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax geraakt door een voorwerp dat vanaf de tribunes werd gegooid. "Eigenlijk kan ik me bij ons geen recente incidenten herinneren van dingen die op het veld zijn gegooid bij voetbalwedstrijden", zegt McNulty, die voor de publieke BBC werkt. "Dat gebeurt al heel lang niet meer. Wel was er begin dit jaar bij een wedstrijd tussen Tottenham en Arsenal een fan die Aaron Ramsdale, de keeper van Arsenal, aanviel." Dat gebeurde op 15 januari na afloop van de wedstrijd die door Arsenal met 2-0 werd gewonnen in het Tottenham Hotspur Stadium. De 35-jarige Joseph Watts kwam het veld op en trapte Ramsdale tegen zijn schouder toen de doelman bezig was zijn spullen uit het doel te halen.

Joseph Watts meldt zich (onherkenbaar) bij de rechtbank - AFP

McNulty: "Die fan heeft een stadionverbod van vier jaar gekregen, een werkstraf van een jaar en hij moet Ramsdale een schadevergoeding van honderd pond betalen." "En als Tottenham in het buitenland speelt, kan de politie zijn paspoort tijdelijk innemen. Hij glipte er na afloop tussenuit, maar omdat er in elk Engels stadion tegenwoordig geavanceerde camerasystemen hangen, hadden ze hem zo geïdentificeerd. Dat helpt enorm. Je kunt niets uitrichten, zonder dat het op camera wordt vastgelegd. Daar is door de bond en de clubs enorm in geïnvesteerd."

NOS-correspondent Fleur Launspach: "De Hillsboroughramp in 1989 heeft een grote impact gehad op het Engelse voetbal en op de fans, met strengere regels als gevolg. Engeland heeft na de hooliganjaren in de eighties strenge anti-hooliganmaatregelen genomen met hoge straffen, zoals levenslange stadionverboden. Dat viel samen met de start van de Premier League begin negentiger jaren en de vercommercialisering van het voetbal. Seizoenkaarten werden duurder en dat trok een ander slag fan aan. Ook zitplaatsen en camerabewaking hebben aan de rust bijgedragen. Het blijft bijzonder om te zien: een land met een sterk gepassioneerde voetbalcultuur, waarbij mensen dicht op het veld zitten en toch blijft het in het stadion relatief rustig. Het antwoord op de vraag waarom is vooral een combinatie van strenge regels en de opwaardering van het voetbal. Het Engelse hooliganisme is niet weg, maar er is beduidend minder agressie in de stadions dan vroeger."

McNulty vindt het lastig om er de vinger op te leggen waarom het in Engelse voetbalstadion rustiger blijft dan in de Nederlandse. "Het is een combinatie van dingen, denk ik. Bij ons in de stadions mag je in het zicht van het veld geen alcohol drinken, je kunt dus ook geen bekers bier mee de tribune op nemen en die op het veld gooien, zoals bij jullie." "En wat zeker een positief effect heeft gehad, is wat wij all seating noemen; iedereen heeft verplicht een zitplaats. En bij sommige clubs moeten de fans van de bezoekende ploeg soms een half uur wachten, voordat ze het stadion uit mogen en de straat op kunnen. Niet dat er buiten de stadions nooit incidenten zijn, maar het helpt wel."

Fans van Everton - AFP

Waar de Engelse voetbalbond scherp op toeziet, is chanting, vrij vertaald: beledigende spreekkoren. McNulty "Bij de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United begin vorige maand gingen de fans verbaal met elkaar de strijd aan. Supporters van United refereerden aan de Hillsboroughramp in 1989, waarbij 97 Liverpoolfans om het leven zijn gekomen. Op zo'n moment wordt meteen door de speaker gevraagd om daar me te stoppen." Bij opstootjes harder optreden "Ik herinner me dat na afloop beide trainers ook in statements deze spreekkoren hebben veroordeeld", vervolgt McNulty. "Begin dit jaar zongen Chelsea fans Always the victim, never your fault, toen ze tegen Liverpool speelden. Ook dat werd meteen scherp veroordeeld."

Supporters van West Ham United - AFP