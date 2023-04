Woningisolatie loont voor meerderheid, maar niet voor iedereen

Voor de meeste mensen is het financieel voordelig om hun huis te isoleren. Dat concluderen TNO en het Centraal Planbureau (CPB) in het grootste onderzoek dat hier tot nu toe naar gedaan is. Bij zes op de tien huishoudens zijn de maandelijkse lasten lager dan vóór het isoleren van hun huis. Bij een ruime minderheid zijn de kosten van het isoleren zo hoog dat de verminderde energielasten hier niet direct tegen opwegen.

2,9 miljoen huishoudens in Nederland hebben een koophuis; zij financieren de woningisolatie over het algemeen uit subsidie en verhoging van de hypotheek. 0,4 miljoen huishoudens zijn particuliere huurders die de woningisolatie meestal betalen via een verhoogde huur. 1,4 miljoen huishoudens hebben een sociale huurwoning waar de woningcorporatie voor de kosten opdraait. Gemiddeld kosten de isolatiemaatregelen per woning zo'n 20.000 euro.