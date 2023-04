Cocu ontbreekt bij Vitesse vanwege blindedarmontsteking, Van der Weerden vervanger

Phillip Cocu ontbreekt de komende dagen bij Vitesse. De trainer kampt met een blindedarmontsteking en moet geopereerd worden. Het is nog onduidelijk hoelang de 52-jarige Cocu ontbreekt. De eredivisiewedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Go Ahead Eagles komt waarschijnlijk nog te vroeg.

Deze week neemt assistent Chris van der Weerden de trainingen over. Mocht Cocu zaterdag inderdaad afwezig zijn, zal Van der Weerden ook de leiding hebben.

Degradatiezorgen

Eerder dit seizoen stapte Cocu in bij Vitesse als vervanger van Thomas Letsch. De Duitser vertrok in september naar het in degradatienood verkerende VFL Bochum. Inmiddels is Bochum opgeklommen naar de veertiende plek in de Bundesliga.

Met nog slechts zeven wedstrijden te gaan kan Vitesse momenteel elk punt goed gebruiken. Nacompetitie is angstvallig dichtbij. De ploeg staat veertiende op de ranglijst, met evenveel punten nummer zestien Excelsior. De Rotterdammers staan daarmee in de degradatiezone.