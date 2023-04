Koning had 'out of body experience' tijdens inhuldiging: 'wat doe je in hemelsnaam?'

"Ik stond daar, het Wilhelmus werd gezongen in de Nieuwe Kerk en ik had een beetje een 'out of body-experience', alsof ik boven mijzelf aan het zweven was", vertelt Willem-Alexander over de inhuldiging in 2013. Hij vroeg zich af: "Wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Wie denk je wel niet dat je bent?" De koning voegt toe dat eigenlijk wel mooi te vinden omdat hij zich die vraag nog steeds stelt. "Het is gewoon heel nuttig om je dat iedere dag af te vragen: waarom mag ik dit doen? Dat geeft je een extra boost om je in te zetten."

De podcast wordt gemaakt in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst. Evers zei aan het begin dat het doel van de podcast vooral is om terug te blikken op tien jaar koningschap en dat er minder sprake is van een interview over het persoonlijke leven van de koning.

Koning Willem-Alexander had tijdens zijn inhuldiging een 'out of body experience', vertelt hij in een podcast waarin hij terugblikt op tien jaar koningschap. De eerste drie afleveringen van Door de ogen van de Koning, waarin hij in gesprek gaat met radio-dj Edwin Evers, kwamen vanochtend online.

In het begin van de podcast zegt de koning dat er minder vertrouwen in instituties is, dus ook minder vertrouwen in de monarchie. Dat gaat dan over de dalende populariteit. In plaats van dat daar een moeilijke vraag over wordt gesteld, dropt hij het zelf en wordt het een iets minder lastig onderwerp."

Het verzoek voor de podcast is gekomen vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst. Die hebben er dan ook voor betaald aan een podcastbedrijf. Wat het voordeel daarvan is, is dat de koning de regie helemaal in eigen handen heeft.

In de podcast staat de koning ook stil bij de ramp met MH17, in de zomer van 2014. Eerder dat jaar had hij een ontmoeting met Poetin in het Holland Heineken House in Sotsji. Het kwam hem op kritiek te staan en foto's waarop hij met een biertje in de hand stond met de Russische leider werden gretig gedeeld op sociale media. "We wisten natuurlijk niet dat hij een maand later de Krim binnen zou vallen. En ook niet dat een paar maanden later zijn troepen MH17 neer zouden halen. Als we dat geweten zouden hebben, was het natuurlijk anders geweest."

Over MH17 zegt hij "woede, pijn, verdriet" gevoeld te hebben. Na de ramp sprak hij meerdere malen met nabestaanden. "Iedereen zei: jij weet ten minste wat het betekent. Jij bent een broer verloren."

Sociale media

De koning zegt wel eens op Twitter commentaren over hem te lezen. "In het begin vond ik het lastig. Maar uiteindelijk begrijp je dat het een reactie is. Dat mensen zich even afreageren, lekker anoniem."

Zijn kinderen schermt hij ook niet af van negatieve reacties op sociale media. "Ze zien alles, ze lezen alles, ze horen alles." Willem-Alexander geeft geen voorbeelden, maar zegt wel dat wat er voorbij komt soms "best wel hard" is. "Zeker als je opgroeiend kind bent, is dat heel vervelend. Ook als andere kinderen jou daarop aanspreken. Kinderen hebben geen filter wat dat betreft. Maar aan de andere kant: het is wel de realiteit van deze tijd, dus daar moeten ze mee leren omgaan."

Iedere week komt een nieuwe aflevering van Door de ogen van de Koning online in de grote podcast-apps. De eerste drie afleveringen zijn nu af te spelen.