VVCS-voorzitter Levtsjenko pleit voor harde straffen: 'Steken laten vallen'

"Op papier staan duidelijke afspraken en regels over hoe we dit soort excessen kunnen voorkomen, maar dan moet er wel worden gehandhaafd en opgetreden", vervolgt Levtsjenko.

Levtsjenko zegt dat er steken worden laten vallen om wangedrag van de supporters aan te pakken. Hij pleit voor harde straffen. Levtsjenko benadrukt ook dat het niet de eerste keer is dat hij autoriteiten oproept om op te treden. "Het was na die klap aan Jetro Willems onlangs bij Groningen tegen Heerenveen wachten op een nog erger incident."

Levtsjenko vindt het weren van supporters geen oplossing. "Dat vind ik nog steeds te gemakkelijk. Er zullen altijd voorvallen plaatsvinden in het voetbal. De sport maakt emoties los bij de supporters en dat mag, maar de grenzen tussen emotie en geweld vervagen steeds meer. Het is niet meer van elkaar te onderscheiden. Geweld is steeds vaker de uiting van emotie en dat is niet de juiste weergave van hoe voetbal moet worden beleefd."

Geen netten

Ook het ophangen van netten heeft niet zijn voorkeur. "Als netten ophangen daadwerkelijk een oplossing is om te voorkomen dat er voorwerpen en vuurwerk op het veld worden gegooid, dan is dat een optie, maar in mijn optiek is dat niet de weg naar een veiliger voetbalklimaat. Ik wijs vaak naar Engeland, waar ze het voetbalgeweld wel slim en effectief hebben aangepakt en waar er bijna geen incidenten meer zijn. Het is zaak dat we de slechten eruit halen en hard straffen."

Maar het moet niet alleen om straffen gaan, vindt Levtsjenko. "We moeten de goede supporters op een of andere manier belonen. Zodat er wel een balans is. Je kunt denken aan betere plaatsen op de tribune of af en toe een 'meet and greet' met spelers. Daarmee stimuleer je goed gedrag."