Kan Dumoulin verrassen op 'nauwelijks vlak' WK-parcours?

Tom Dumoulin in de regenboogtrui, na het WK tijdrijden van 2017 in Bergen - Getty

Elk jaar moet er een groter telraam aan te pas komen. Het is inmiddels 35 edities geleden dat er nog eens een Nederlandse man wereldkampioen werd op de weg. Zijn er dit jaar in Imola kansen? "Het parcours is nauwelijks vlak." Koos Moerenhout acht zijn selectie, met als kopman Tom Dumoulin, niet kansloos. Maar hij waagt zich ook niet aan een voorspelling of een doelstelling. "We moeten niks, maar we mogen alles." De bondscoach heeft vooral coureurs geselecteerd die "in prima doen zijn en goed uit de voeten kunnen op dit parcours. De topfavoriet hebben we niet in huis, dat is Tom Dumoulin ook niet. Maar we kunnen met hem wel in de finale komen. En van daaruit is alles mogelijk."

Moerenhout: 'We moeten niks, maar mogen alles' - NOS

Meer dan outsiders zijn de Nederlanders volgens de meeste kenners niet. Hoe anders was dat vorig jaar, toen Mathieu van der Poel in Yorkshire de gedoodverfde nieuwe kampioen was. Hij leek ook op weg om die status waar te maken, plaatste de beslissende aanval, maar dertien kilometer voor het einde was de tank leeg. De Deen Mads Pedersen werd wereldkampioen. Bekijk hieronder de samenvattingen van het WK voor mannen op de weg van 2019 en 2018, met hoofdrollen voor Van der Poel en Dumoulin.

Voor deze titelstrijd zegde Van der Poel af, het parcours zou te lastig zijn voor hem. En ook Bauke Mollema moest afhaken. Hij zou aanvankelijk kopman zijn van de Nederlandse ploeg, maar zijn zware valpartij in de Tour dwarsboomde de plannen. 'Afzegging Mollema verandert tactiek' Moerenhout: "We missen met Bauke een mogelijke troef, waarvan ik verwacht had dat hij op dit parcours prima tot zijn recht zou komen. Hij zou met Tom Dumoulin de kopman voor de wegwedstrijd zijn. Zijn noodgedwongen afzegging verandert onze tactiek wel enigszins. Tom zal nog altijd als troef uitgespeeld worden, maar we kunnen met deze groep met een open blik naar de koers kijken."

Selectie Nederland: Dylan van Baarle, Tom Dumoulin, Pascal Eenkhoorn, Nick van der Lijke, Sam Oomen, Antwan Tolhoek, Martijn Tusveld en Pieter Weening. Vanaf 13.10 uur live op NOS.nl, de NOS-app en NPO 1 De strijd om de wereldtitel op de weg bij de mannen is zondagmiddag vanaf 13.10 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg en Maarten Ducrot.

Wie er volgens de kenners met de 87ste wereldtitel aan de haal gaat? Gezien het lastige parcours, dat veel weg zou hebben van een Luik-Bastenaken-Luik of een Ronde van Lombardije, tippen de meeste volgers weer een Deen: Jakob Fuglsang. NOS-verslaggever Han Kock verkende het rondje in Italië deze week. "Die tweede beklimming, de Cima Gallisterna, heeft qua lengte en lastigheid wat weg van de Redoute, de zware klim in Luik-Bastenaken-Luik. Hij is 2,7 kilometer lang en heeft stroken van veertien procent. Je zag bij de vrouwen dat daar het verschil gemaakt kan worden. En dan denk ik gelijk aan de laatste winnaar van LBL. Fuglsang is ook nu weer in vorm, won met de Ronde van Lombardije al een vergelijkbare koers dit seizoen."

Van Argentin tot Sagan: wereldkampioenen sinds Joop '85 - NOS

Analist Danny Nelissen zet ook de voormalig mountainbiker (Fuglsang) tussen zijn favorieten. Maar ook twee veldrijders. "Van Aert natuurlijk. En ik denk dat Tom Pidcock kan verrassen. Dat is een Britse veldrijder die bewijst goed te kunnen klimmen op de weg. Hij won onlangs de Giro voor beloften en is deze week aangetrokken door Ineos." Commentator Gio Lippens sluit zich daarbij aan. "Het zou ook in de trend passen van jonge gretige talenten die aan de lopende band scoren. Denk aan Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Marc Hirschi." Lippens ziet in Hirschi, een van de revelaties van de Tour, de nieuwe kampioen. Commentator Maarten Ducrot tipt de Australiër Michael Matthews. "Hij kan een zware koers over die afstand aan en is, als er een kleine groep overblijft, in de meeste gevallen de snelste."