Smolders zevende na eerste finalewedstrijd, Vrieling door springfout buiten toptien

Springruiter Harrie Smolders is met zijn paard Monaco als zevende geëindigd in de eerste wedstrijd van de wereldbekerfinale in het Amerikaanse Omaha. Jur Vrieling (Fiumicino van de Kalevallei) bezet de twaalfde plaats.

Smolders reed een foutloze rit (60,59). Vrieling was weliswaar sneller, maar z'n springfout kostte hem drie strafseconden (62,03) en een klassering in de toptien. Hij vervolgt het toernooi op zijn schimmel Long John Silver.

Zweedse Limburger eerste

De in Noord-Limburg woonachtige Zweed Henrik von Eckermann maakte zijn favorietenrol waar. De wereldkampioen (King Edward) won het eerste onderdeel. Hij verwees de Brit Scott Brash naar de tweede plaats. De Duitser Daniel Deusser staat voorlopig derde.

Donderdag volgt het tweede onderdeel, waarna de topdertig zaterdag de finale springt. Die bestaat uit twee manches.

In de eerste wedstrijd, met hindernissen met een hoogte van maximaal 1.60 meter, ging het alleen om de tijd. In de volgende draait het om strafpunten met een barrage voor de ruiters die een foutloze ronde afleggen.