'Pientere' 108-jarige doneert hersenen voor alzheimeronderzoek

Een van de oudste vrouwen van ons land, de 108-jarige Annie Lengers, doneert haar hersenen aan het Alzheimercentrum. De oudste bewoonster van Den Helder overleed afgelopen weekend.

Lengers was tot het laatste moment nog pienter en fit, schrijft NH Nieuws. Om die reden deed ze al enkele jaren mee met het 100-plusonderzoek van het Alzheimercentrum Amsterdam. Hoofdonderzoeker Henne Holstege: "Zoals haar brein nog functioneerde op 108-jarige leeftijd, dat is echt uniek. Ze was een fenomeen wat dat betreft."

Met het onderzoek willen het Alzheimercentrum en het Amsterdam UMC zoveel mogelijk te weten komen over gezonde 100-plussers. Dat de 108-jarige Lengers ervoor heeft gekozen haar brein te doneren aan de wetenschap, is voor dit onderzoek enorm waardevol, zegt Holstege.

Tv-programma

"We zoeken naar de correlatie tussen wat er in de hersenen gebeurt en wat voor effect dat heeft op de cognitie. We onderzoeken welke processen bij deze 100-plussers anders verlopen dan bij de meeste mensen. Zo hopen we te leren hoe we dementie kunnen voorkomen of uitstellen."

Lengers kreeg landelijke bekendheid door haar deelname aan het tv-programma 100 jaar jong, waar ze als 104-jarige aan meedeed. Holstege: "Ze was een heel leuke vrouw om mee te werken, altijd vrolijk. We zullen haar enorm missen."