Racismecoördinator: 'Structurele discriminatie van moslims bij banken'

Moslims worden structureel gediscrimineerd door banken en financiële instellingen, zegt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh in een interview met Trouw. Vooral tijdens de ramadan zegt hij extra signalen te ontvangen van moslims die discriminatie ervaren. Hij roept op tot onderzoek.

In een toelichting in het NOS Radio 1 journaal zegt Baldewsingh dat discriminatie bij financiële instellingen een gevolg is van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Die wet verplicht financiële instellingen zoals banken, maar ook notarissen, makelaars en advocaten te onderzoeken waar het geld van hun klanten vandaan komt en ongebruikelijke transacties te melden.

"Financiële instellingen gebruiken die wet om in dit geval moslims te profileren." Baldewsingh benoemt dat deze maand, omdat het ramadan is, veel moslims geld doneren aan moskeeën en goede doelen. "Dan moeten zij dus alles verantwoorden middels bonnen en dat soort dingen. Dat lukt natuurlijk vaak niet."

Vorig jaar bleek ook uit het onderzoek van PWC naar de kindertoeslagaffaire dat giften aan moskeeën extra werden gecontroleerd door de Belastingdienst. Dat was een van de kenmerken waardoor mensen op de fraudelijst konden belanden.

'Hardnekkig probleem'

Hoe vaak het gebeurt dat moslims discriminatie ervaren bij financiële instellingen kan de coördinator niet zeggen, maar juist daarom zegt hij dat het belangrijk is er onderzoek naar te doen. "Het is een hardnekkig probleem geworden. Ik krijg veel signalen."

Een van de voorbeelden die de coördinator in Trouw noemt, gaat over een ondernemer met een veelvoorkomende Pakistaanse achternaam die overeenkomt met de achternaam van iemand die is gelieerd aan Al-Qaida. Hij moest aanvullende vragen beantwoorden bij de financieringsaanvraag voor een nieuw restaurant. Ook vertelt Baldewsingh dat een klant ter verantwoording werd geroepen omdat hij een islamitisch boek had besteld op Bol.com.

Baldewsingh zegt op de radio dat het aan de overheid is om dit probleem aan te pakken. "Wat mij betreft moet het ministerie van Financiën verantwoordelijkheid nemen. Zij leggen deze wet op aan financiële instellingen, maar die wordt op oneigenlijke wijze ingezet. De overheid moet de thermometer erin steken om te kijken hoe groot het probleem is en in gesprek gaan met financiële instellingen."

'Discriminatie is no-go'

De Nederlandse Vereniging van Banken reageert dat discriminatie een no-go is en dat "etnische, religieuze of andersoortige achtergrond van klanten geen reden is voor verscherpt klantenonderzoek". De branchevereniging zegt onlangs te hebben gesproken met een aantal islamitische organisaties en dat uit die gesprekken signalen van discriminatie naar voren kwamen. "Wij nemen alle signalen serieus en onderzoeken deze zelf."

Baldewsingh vindt de reactie beledigend. In het NOS Radio 1 Journaal zegt hij: "Ze zijn er dus van op de hoogte, maar actie vanuit de financiële wereld heb ik niet gezien. Als je zegt dat racisme en discriminatie een no-go area is, zorg er dan voor dat dit soort uitsluitingsmechanismes niet van toepassing is. Wacht niet tot de nationaal coördinator aan de bel trekt."